新冠肺炎（COVID-19）疫情全球升溫，我國全力防堵疫情擴散，今（16日）中央流行疫情指揮中心說明最新進度，記者會重點如下：

◎今日新增0例新冠肺炎本土確診個案。截至目前為止，國內共累計395例確診，6例死亡，155人解除隔離。

◎海歸國人案384、393日前從美國染疫後返台引發爭議。陳時中解釋是班機當晚被取消無法確定，等待艙單名單後才發現案393已登機，疾管署只好隔日進行攔截。陳時中表示，每一個人都有可能成為旅外國人，且絕對沒有人是願意去感染到新冠病毒，不應把人做過度區分。

◎衛福部長，指揮中心指揮官陳時中被點名是選台北市熱門人選，民調甚至高於國民黨立委蔣萬安及民進黨的吳怡農，對此，陳時中表示，「沒打算選舉，什麼時候都沒有。」

◎陳時中表示，目前看來台灣邊境防守做得越來越好，從數據上即可看出端倪，其中國內不管在確診數、治癒率、死亡率都優於全球，但仍不可大意。

◎指揮中心對WHO未來發展的看法時，陳時中表示，整體來說，世界上很多專家投入到WHO其中，也規劃和建立很多好的系統，大家才會想要加入，有直接對話、得到第一手訊息。但是近來就覺得有些變調了，WHO的體質是好的，如果能回歸專業，當然仍是好的衛生組織。

◎張上淳證實，WHO專家小組有致電給指揮中心，討論全球疫情，不僅分享防疫經驗，還很好奇台灣防疫是怎麼做到這麼好的。張上淳表示，若可以在更正式的場合與更多國家分享，可以讓更多人學到我們的經驗和成果。

(中時電子報)