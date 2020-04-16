嫌犯持印有魔術銀行的偽鈔詐騙。（翻攝照片／楊漢聲台東傳真）

嫌犯持印有魔術銀行的偽鈔詐騙。（翻攝照片／楊漢聲台東傳真）

台東市近日發生多間檳榔攤遭持印有魔術銀行的假鈔詐騙事件，損失金額從數百元到數千元不等，警方經派遣專人追查、埋伏後，終於在11日將沙姓及白姓2名嫌疑人緝捕到案，讓市區商家鬆了一口氣。

台東警察分局在9日、10日接獲多起報案，轄區內的多家檳榔攤遭人持1000元偽鈔交易受騙，受害商家在臉書貼文提醒同業提高警覺。

經員警調查2人犯案手法，是由沙嫌駕駛小貨車，再由白嫌交付1000元偽鈔給受害店家，其所使用的偽鈔均印有「魔術銀行」、「魔術鈔票」等字樣，甚至印有偽造的鈔票編碼，跟普通中央銀行印製的千元鈔票極為相似，若不仔細比對很容易被矇騙受害。

其中某受害商家負責人表示，他在台東地區經營4家檳榔攤多年，這還是頭1次遇到有人這麼明目張膽的使用假鈔消費，同業業者聽聞此事也都人心惶惶，萬分感謝員警積極破案，避免再有商家因此受害。

台東警察分局表示，依刑法第195條及196條規定：偽造、變造或是行使偽造、變造之通用貨幣、紙幣、銀行券，都是犯罪，呼籲大家還是不要貪小便宜，務必拒絕偽鈔偽幣，如有發現或不小心取得，也請立即向警察機關通報，共同維護社會治安。

(中時 )