新冠病毒肆虐全球，至今已造成超過兩百萬人確診、13萬人死亡，而疫情起源的大陸雖然疫情已趨緩，但外界仍存疑是否陸在疫情爆發之初有所隱瞞。對此，美媒美聯社引據陸政府內部文件指出，事實上北京當局於1月14日就已知道可能出現疫情大流行，但直至20日才由中國大陸國家主席習近平公開提起疫情，讓外界質疑為何白白讓6天防疫時機措施。

美媒美聯社引據陸政府內部文件指出，事實上北京當局於1月14日就已知道可能出現疫情大流行，但直至20日才由中國大陸國家主席習近平公開提起疫情。

美聯社報導指出，根據取得大陸內部文件顯示，陸官員1月14日就已暗中研判可能將面臨疫情大流行，但至當時至19日之間，當局並未有任何行動或警告，武漢甚至在19日舉行了「第20屆萬家宴」，至20日習近平才向大眾發出警告；而取得的內部文件和專家依據回溯感染數據得出的估計顯示，屆時大陸境內已超過3000人染疫。

報導指出，錯過14日至20日這段防疫空窗期，並非大陸所有層級政府部門在面對疫情時所犯下的首錯，而相較於世界上其他國家政府部門延遲數周、甚至數月才有所行動，大陸的防疫當時慢半拍也不是最長的一個；不過但作為疫情首起爆發的國家，大陸在面對前所未知的冠狀病毒時，曾嘗試行動拿捏在警告大眾與避免公眾恐慌之間。

不過，加州大學洛杉磯分校流行病學家張作風對此表示，「如果大陸早6天採取行動，那麼病患會少很多，醫療設施就會足夠，我們就能避免武漢醫療體系崩潰」。其他專家也指出，大陸地方政府私下已有反應，但仍可能在等待上級正式發布警告，以避免民眾反應過度。

報導指出，其實自1月5日至17日，不僅在武漢，在全國各地醫院已有數百名感染不明肺炎的人求診，14日公文顯示已研判恐面臨大流行，但在北京的大陸領導階層延遲6天才拍板，而在這期間，大陸的疾病預防控制中心在將近兩周時間，沒有上報地方官員通報的任何病例。但並不確定是否是地方官員無法向上層通報，或是中央層級官員無法將其列案；同樣也不清楚在武漢的官員當時了解多少。

報導引用的陸文件指出，大陸國家衛生健康委員會主任馬曉偉1月14日與省級衛生官員進行秘密視訊會議，他當時對疫情做出了嚴峻的評估，並指出喊話官員們需要團結守護習近平領導，且由於3月即將進行全國兩會，政治考量與社會穩定必須絕對優先。

而另一份備忘錄指出，舉行視訊會議是為了傳達習近平、國務院總理李克強、副總理孫春蘭對於冠狀病毒疫情的指示，該備忘錄還指出「群聚病例顯示人傳人是可能的」，但沒有具體指出指示內容為何，也未說明為何陸政府高層等了6天才發布對疫情的憂慮。

會議之後，國家衛健委最終制定了內部應變計畫，包括有系統地識別、分離、測試及治療病例的程序，其中指派國家建委會領導階層成立14個工作小組，包括籌款、訓練醫療工作人員、蒐集資料、進行調查以及監督實驗室，並指示湖北省開始在機場與車站實施體溫檢測，並將這些指示製成63頁指引，分發至各省衛健委，特別註明為內部文件，不得在網路上傳播公開披露。

不過在對公眾上，官方仍持續淡化疫情威脅，陸疾控中心衛生應急中心主任李群於15日接受央視訪問時表示，「病毒存在人傳人的風險性較低」。不過到了1月20日，習近平才首次對疫情發表談話，表示「必須嚴肅看待」，必須採取一切必要行動；而大陸流行病學專家鍾南山也在同日首次表示新冠病毒可以「人傳人」，在此3日後武漢才決定封城。

對此，加州大學洛杉磯分校流行病學家張作風指出，如果陸政府提早6天警告民眾戴口罩、保持社交距離，或進行旅行限制，確診病例或會減少2/3，能拯救更多生命。現已退休的美國疾病控制和預防中心中國辦事處主任葉雷表示，「或許他們沒有把事情說好，但卻做了正確的事；而在20日政府對全國提出了警告，仍不是一個合理的延遲理由」。

(中時電子報)