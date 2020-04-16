非常時期，餐飲業紛紛被打趴，台大上個月推出校園合作商家第一波紓困方案，不料疫情愈演愈烈，台大16日再推第二波紓困，第一波租金打5折的店家現在再降為打3折，租金打75折的店家再降為打5折，希望幫店家度小月。「台大最有誠意，給我們實際溫暖！」店家表示，3周前就去聽經濟部紓困會議，到現在甚麼政策也沒下來。

台大總務長葛宇甯表示，台大「紓困1.0」店家共69家，包括校內餐飲、3C；依照「促進民間參與公共建設法」委外經營的會場、學舍，例如捷絲旅台大尊賢館、水源會館、太子學舍、台電大樓附近的「大院子餐廳」(前日本海軍招待所)；以及古蹟及歷史建築，如專做免費老屋導覽的「青田七六」文青餐廳等。

「上周四晚上去第二活動中心一樓某餐廳吃飯，結果整家店整個晚上就我們這一桌台大老師！」葛宇甯說，再怎麼紓困，餐廳的人事成本降不下來，一開店就有水電等固定開銷，就算完全不收它們租金也無法打平，會造成很多社會問題；兩個月還OK，半年一定撐不下來，台大能幫多少算多少。校長管中閔很捨得這筆損失，「紓困1.0」台大可能少收1800萬，同仁獎金也會減少，但現在大家都已經不去想這種事。「紓困2.0」方案可能低於國有財產法的租金樓地板，台大先以緩繳因應。

葛宇甯表示，像台大的太子學舍，過完年本來是春酒旺季，碰到疫情全部取消；捷絲旅台大尊賢館」也是從4月1日起停業3個月，做裝潢和員工訓練。「我問過店家，他們都不太想願意停業，因為要顧到員工生計！」有些店家營業額已經比去年同期衰退6、7成，現在就是在比誰的口袋深。他也認為政府應該思考如何去面對半年後的情況。

「政府應該快一點，紓困幾趴不重要，重要的是態度，是時機！」蘇杭連鎖餐廳在台大第二活動中心開設素食餐廳「小蔬杭」，副總黃延齡說，3周前就去經濟部參加了紓困會議，到現在都沒有實際政策，倒是台大動作最快，讓他們立刻有感。

(旺報 )