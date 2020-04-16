配合勞動部推出「安心即時上工計畫」，雲林縣政府盤點出559個打工機會，13日登記以來，有283人登記、186人符合資格。縣府勞工處長張世忠表示，本計畫主要針對打工族推出，投保薪資需在23800元以下、納保2個月以上才符合資格，家庭主婦若沒有上述資格恐難如願。

「安心即時上工計畫」以時薪158元，每日打工4小時計算，每月上限80小時，工作滿80小時薪資1萬2640元，雲林縣從13日開始在斗六、虎尾就業服務中心接受登記。

安心即時上工計畫的對象是因疫情衝擊打工時數被迫縮短的民眾，資格限定勞保年資6個月內滿2個月、最近一次投保薪資低於2萬3800元。

13日登記首日有134人登記、91人符合資格；14日100人登記、87人符合資格；15日49人登記、25人符合資格，累計3天共283人登請、186人符合資格，等需求單位面試完畢，下周就可上班。

勞工處長張世忠表示，資格不符的大多是未投保勞保、或投保薪資高於2萬3800元。

張世忠說，這一波主要提供以打工維生、受疫情衝擊被縮短工時的勞工，若有加入職業工會，投保薪資大多低於2萬3800元。

斗六就業中心表示，不少民眾打電話洽詢，打工名額會持續提供，到年底應都還有。

雲林縣府各局處提供打工名額包括民政處60個、行政處30個、教育處50個、文化觀光處5個、財政處3個、建設處1個、水利處5個、縣警局2個、衛生局34個。

民政處的職缺分布在全縣20戶政事務所；教育處的分布在49所國中小及教師研習中心；衛生局的則是局內及全縣20鄉鎮市衛生所。

另外全縣各公所也有名額，斗六公所10個、莿桐公所20個、林內公所15個、西螺公所19個、二崙公所7個、土庫公所20個、褒忠公所20個、北港公所50個、台西公所50個、東勢公所13個、水林公所8個、口湖公所15個、斗南鎮公所50個、古坑公所20個、四湖公所25個。

(中時 )