市場在疫情影響之下走勢詭譎難測，股匯市震盪起伏尤其大，不少投資人於是將目光轉向波動相對較低的債券ETF，從「存股」轉向「存債」。統計至3月底為止，台灣已發行超過100檔債券ETF，總發行規模已逼近1.3兆元，其中，國泰投信規模超過2354億元為最大，躍居國內債券ETF第一大。

由於債券ETF愈來愈受歡迎，整體發行規模不斷擴大，類型也相當多元化，包括長短期公債、投資等級債、高收益債、新興市場債、個別產業債等。國泰投信債券ETF產品線也相當完整，目前共有13檔債券ETF，幾乎涵蓋所有債券品種。國泰A級公司債則是目前旗下最大的債券ETF，3月底規模超過719億元。

台灣在2017年才開放債券ETF，短短三年多的時間，規模卻迅速發展，其中一個原因是其平均費率僅0.2％到0.3％左右，相較主動式基金經理費加保管費合計約1.2％到1.6％少了約1%，對於投資人更具吸引力。

國泰投信ETF團隊建議，投資人將債券ETF納入資產配置，除了考量市場趨勢及費率相對較低問題之外，流動性也是要注意的，通常規模較大的ETF流動性也較好，投資人買得到也賣得掉，未來基金遭到清算的機率也相對較低，因此大型ETF是投資時可考慮的選項之一。此外，也要留意ETF的折溢價幅度是否在合理範圍內，否則讓折溢價吃掉報酬率反而得不償失。

許多人選擇債券ETF在於其配息，債券ETF多為季配息，每季配息率高低及能否穩定配息，是首要考慮的，投資人可前往各投信網站查閱想投資的標的ETF歷年配息率之後，確認符合需求再投資。

(時報資訊)