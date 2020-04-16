儘管新冠肺炎疫情全球延燒，櫃檯買賣中心今年上櫃IPO家數目標未變！櫃買中心董事長陳永誠表示，目前已有4家公司新上櫃，今年25家上櫃公司IPO目標不變。

財政委員會今天視訊考察櫃買中心業務概況，新冠肺炎疫情未止，立委關心疫情是否會影響今年企業上櫃IPO，陳永誠表示，目前25家上櫃公司IPO目標不變。

根據櫃買中心統計，截至今年4月10日，已上櫃公司達777家(包含外國公司35家)，今年掛牌公司為4家(不包含轉投控掛牌1家)，已取得櫃檯買賣契約，尚未掛牌有東典光電(6588)、三竹(8284)、昇佳電子(6732)、亞洲藏壽司(2754)4家公司；在興櫃方面，目前興櫃掛牌公司有253家(包含外國公司7家)，今年上興櫃掛牌公司有11家。

陳永誠表示，雖然第1季受到疫情影響，企業申請上櫃進度有些落後，不過3月到4月已有改善，預計4月會有3到4家掛牌上櫃，後續將全力推動，目前全年25家上櫃公司IPO目標不變。

配合政府新南向政策，櫃買中心近幾年積極進行海外招商，目前海外企業第一上櫃，新加坡有7家，馬來西亞有5家，泰國有2家，由於通常海外企業來台掛牌一個案子至少需2年時間，今年以來受到疫情影響，現階段還沒有企業申請。

(時報資訊)