美國總統川普槓上世衛組織（WHO），如果事態惡化，最怕美國聯手歐洲其他國家另起爐灶，成立全新的衛生組織，那時將是WHO壽終正寢的時候，全球開發中國家的公衛也會陷入大災難，預估會有很多人死亡。

台大小兒感染科醫師李秉穎表示，美國的新冠病毒防疫一開始關起國境，可是邊境關了之後沒有下一步動作，不像台灣嚴格執行居家隔離、有症狀進行病毒檢驗，完全關閉邊境不是最有效，做好境外移入防疫的監控更有效。

因此，李秉穎細數世衛組織3大罪狀，一開始世界宣稱病毒不會人傳人、這完全錯誤且沒有道歉；再者，很多國家都說公衛緊急事件時，世衛拖了1、2周才公布；最後是疫情已經大流行，世衛卻說沒到大流行地步，因而晚了1、2才周宣布。

世衛一直存在偏頗立場，李秉穎認為，明顯看出世衛為了維護「某方」名譽與利益、或是「某方」要求而做出錯誤判斷，世衛完全政治考量處理疫情，現在又不認錯，美國是最大金主當然可以威脅世衛。

若是歐、美聯手成立另外一個組織取代世衛，這是很嚴重的事，李秉穎表示，這意謂世界衛生組織分裂，如果分裂成真，WHO就要毀滅，而WHO主要支援貧窮國家，WHO很多政策是基於開發中國家的立場考慮。

李秉穎說，如果沒有WHO，開發中國家的資源中止，WHO也會沒有經費而活不下去，李秉穎說，WHO主要支援非洲國家，那些貧苦國家需要已開發國家的支援，如果另立組織會使開發中國家慘陷窘境，很多人會因得不到資源而死亡。

(中時 )