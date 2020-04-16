南投縣立旭光高中學生黃哲亞、李佳蕓及廖子宸，以研究茶葉渣酒精為主題，參加中區高中職科展，獲得化學科特優第1名，將參加全國科學競賽；今年旭光高中6件參賽作品中，有5件獲獎，居南投縣高中職之冠、在中區排名第2，且連續7年在中區科展獲得特優。

旭光高中學生透過實驗設計，研究不同變因下，製造茶葉渣酒精的最佳方法，發現以富含纖維素的茶葉枝為原料，水解糖化率可達10％以上，製造酒精的效果比茶葉還好，他們的研究也對發展替代能源，提供完整的參考數據。

學生也發現他們製造的茶葉渣酒精，也會散發出濃郁的茶香，如果可以順利量產，除了提供能源用途之外，也能發展出茶葉啤酒、茶葉酒糖、茶葉巧克力等產品，增加經濟效益。

黃哲亞表示，為了實驗高山茶的糖化結果，沖泡掉了近萬元的茶葉，幸好老師及家裡開茶行的同學，免費提供一些茶葉研究，才讓實驗得以繼續下去。

旭光高中近年來在校長何光明用心經營，家長會、校友會全力支持，及全校師生共同努力下，各方面成績都有突出的表現。

(中時 )