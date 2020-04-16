南韓執政黨共同民主黨在15日舉行的國會選舉獲得多達180個議席，成為「超級執政黨」。南韓的行政和立法將迎來全新局面。

韓聯社報導，這是1990年三黨合併成民主自由黨並取得218席議席後，執政黨再次獲得絕大多數議席。這意味著除了單獨修憲以外，共同民主黨幾乎可以在國會「無所不為」。與三十年前出於上層建築需要的朝野合流、人為組黨不同，這一次是在體現民意的選舉競爭中產生，執政陣營在掌握央地政府權力的基礎上還獲得立法上的影響力，形成了在2022年3月大選以前完全主導政局的動力和基礎。

一直被執政黨批評拖國政後腿的第一大在野黨未來統合黨勉強跨過阻止修憲所需的100席門檻，政治地位大不如前，選戰慘敗領導缺位釀成內訌，近期恐難發揮對政府和多數黨的製衡作用。在黨內領導權的爭奪中，更激進更強硬的派係有望得勢，而第三勢力在選舉中潰敗和地方保護主義抬頭可能重演國會對峙僵局。

預計民主黨將趁選戰勝利加緊編制第二波抗疫預算。鑑於總統文在寅的支持率在疫情肆虐國難當頭之際攀高，親文派在黨內的發言權將進一步加強。

(中時 )