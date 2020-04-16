新華社報導，以色列衛生部15日發表聲明說，該國新冠病毒日檢測量突破了1萬次，並已連續2天維持這一水平。目前以色列累計確診病例1萬2501例。英國智庫一項研究則稱，以色列是疫情下最安全的國家。

以色列衛生部聲明說，14日以色列新冠病毒檢測量為1萬1501次，13日為1萬0401次，達到了原先設定的日檢測量1萬次的目標。

以色列國防部15日發表聲明說，當天一架飛機從南韓抵達以色列，運回了大量新冠病毒檢測試劑，可供進行大約10萬次的檢測，同時還運回了醫護人員所需的約5萬套防護服。

據以色列媒體當天報導，以政府決定於16日解除對耶路撒冷17個街區和中部城市布內布拉克的封鎖，並正考慮未來幾天內「有限度」地放寬疫情防控限制。

以色列衛生部15日晚發布的新冠疫情數據顯示，新增確診病例455例，累計確診1萬2501例；新增死亡病例7例，累計死亡130例；新增治愈病例368例，累計治愈2563例。

新冠肺炎肆虐全球，總部設於香港的英國智庫「Deep Knowledge Group」就全球各國及地區的抗疫成果進行研究，並公布多項排名，其中以色列是疫情下最安全的國家、大陸排第5、台灣排第7、香港排第10。

在「風險最高」類別中，義大利、美國、英國分別位頭三名；而在「救治效率」類別中，德國、大陸、南韓分別位頭三名。

(中時 )