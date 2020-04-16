蘋果最新推出的第 2 代 iPhone SE，將在官網於 17 日晚上 8 點開放預購，台灣大哥大、台灣之星陸續在今(16)日啟動預約活動，而台灣五大電信業龍頭中華電信則是稍早前宣布，不辦預購，直接在 24 日開賣新機。有意搭配中華電信門號方案的消費者，可以留意。

中華電信今(16)日宣布4月24日起於中華電信網路門市及全台500餘間指定服務據點，正式開賣經濟實惠的全新iPhone SE。全新iPhone SE搭載最快速的 A13 仿生(A13 Bionic)晶片、看齊 iPhone 8 的電池續航力，並配備iPhone 最出色的單鏡頭以提供絕佳的人像模式功能；並推出三種亮麗色彩：黑色、白色與(PRODUCT)RED，還支援防潑抗水兼防塵。

第二代iPhone SE 推出 64GB、128GB 和 256GB 機型，並備有黑色、白色與 (PRODUCT)RED 可供選擇，售價 NT$14500 起。台灣登上首波開賣國家之列， 4 月 17 日(星期五) 晚上 8 點起 在 apple.com/tw 與 Apple Store app 開放預訂，並將於 4 月 24 日 (星期五) 在正式上市！購買 iPhone SE 的顧客還可免額外付費享有一年期 Apple TV+ 訂閱服務。

中華電信提醒，消費者可註冊為中華電信會員，進入帳號管理頁面並設定手機品牌活動通知，即可在了解全新iPhone SE最新消息。

(中時電子報)