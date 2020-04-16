高綠覆景觀、低密度人口，生活森呼吸

財富可量，健康無價！現今新冠疫情之下，使國人正視居家的環境品質，尤其城市中高密度住居比例，增加人與人之間接觸的機會，不僅回家都要戴上口罩，更要時時酒精消毒，在高壓的心理負荷，城市人轉而帶起一波別墅購屋熱潮，不僅遠離群聚人群，同時也為健康打下好基礎！繼陽明山、大台北華城，渴望園區172公頃總體面積，規劃近90公頃公園綠地，低密度開發宜人環境，加上全區地下電纜、天然瓦斯、獨立汙水處理場，可謂北台灣最新規劃的美式別墅住宅區。超高綠覆視野，不僅降低人口群聚感染風險，同時提升免疫力，更是最好的天然防護，城市所沒有的高綠氧純境，更凸顯渴望園區的稀缺價值與獨特性，吸引許多台北的企業主就此定居，引領一波新的資產配置風潮。

前院造景、景觀雙陽台，舞動自然新姿態

廣昱建築，高級獨棟別墅推手，繼「誠泰大院」、「寬HOUSE」、「大院山」熱烈完銷佳績，睽違一年再造顛峰之作「大院舞」，正式公開亮相！正對7,700坪渴望會館、緊鄰15,000坪中央公園，可謂座落渴望園區中最好的地段，一出家門就享受渴望會館豐富設施：泳池SPA、健身房、籃球、桌球、撞球、棋牌室，兒童遊戲區、商店街……等，近20種多元休閒選擇，加上萬坪公園大面綠覆規劃，讓生活日日有氧代謝。「大院舞」21席別墅社區，每一棟外觀均不計成本採用進口西班牙瓦作為建築立面，並強調與屋簷斜角的韻律語彙，完美的比例賦予建築新生般的舞動姿態，讓生活與自然合而為一；戶戶獨門獨院、單層大主臥、景觀雙陽台，大面採光與空氣對流交織，創造宛如頂級渡假VILLA 般的享受。一戶一國量心訂製，保留土地與建築之間的大面留白，呼應渴望園區絕無僅有的高綠視率生活。3分鐘高原交流道、40分鐘信義商圈，離塵不離城的完美享受，未正式公開就已銷售三成，更造就了「大院舞」唯一珍藏的稀缺性！

▲大院舞3D外觀圖。/圖業者提供

大院舞

接待會館：龍潭區渴望路8-10號

鑑賞專線：03-407-1919

(中時電子報)