高雄副市長葉匡時16日邀集各局處，了解因應新冠肺炎（COVID-19）首波紓困計劃執行、以及各產業別受影響狀況，並指示儘速提出第二波措施應對，協助業者順利度過疫情難關。

高雄新聞局表示，目前高雄市政府在財政經濟、社會救助、農漁產業、文化觀光、以及交通勞工等面向，都已提出紓困方案，財政部分，除實施延繳、減徵、線上申辦等措施，並主動調降娛樂稅30％，提供質借利息減收一半，且給予展延、安居高雄購屋貸款，包括新住民在內，凡是設籍高市直接、或間接影響的微型企業等，都可申請低利貸款。

經濟上，推出公有市場租金減半、高市府委外經營、已簽約的OT、ROT案，視個案延長營運期、酌減租金、延長繳納權利金，同時對體感科技應用場域提供補助、SBIR研發補助、行政服務線上申請及投資加碼補助等優惠。

高雄新聞局指出，目前正在研擬紓困2.0計畫，包括商業貸款延繳、減收產業園區特定產業維護費、以及商圈市集振興計畫，盼能減緩疫情對產業的衝擊。

由於疫情影響觀光旅遊意願，高市府也積極推動振興國旅方案，搭配不同主題，推出住宿優惠，協助旅宿業建置親善旅館，作為居家檢疫者的家屬暫居所。

(工商 )