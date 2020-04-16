台北萬豪酒店推出「Sky 5000」優惠住房專案，消費者以5000元（不含稅與服務費）入住高樓層天際景觀客房就送5,000元之餐飲/ SPA抵用券，再享提前入住、延遲退房「住滿27小時」禮遇。

台北萬豪酒店「 Sky 5000住房專案」自即日起銷售至4月30日，可在5月底入住天際景觀客房，贈送的5000元抵用券限於台北萬豪酒店六間餐廳Lobby Lounge、Garden Kitchen、Marks Shabu、宴客樓中餐廳、Marks Teppanyaki午間、INGES Bar & Grill及SKY19 SPA使用，SPA單次療程限使用一張。另住房、宴會廳、中城廣場、三節禮品品項、Marks Teppanyaki晚間恕不適用。

台北萬豪酒店折抵券每張面額1,000元。消費每滿2,000元(未含服務稅之價格)可使用一張抵用券。餐廳單筆消費最高使用三張抵用券、SPA單次療程限使用一張抵用券。抵用券中之1,000元，可選擇直接兌換為入住期間早餐兩客。抵用券可在6月30日前使用，逾期無效。

台北萬豪酒店並提醒，使用抵用券消費，則不適用滿額再贈抵用券之規則，5月9日與5月10日母親節檔期美食活動恕不適用。同時不得與其他優惠或信用卡優惠併用，抵用券不保證用餐座位。請於消費前預訂並確認優惠限制。本飯店保留提供服務之權利，抵用券恕不找零，亦不可兌換現金。使用折抵券不適用Marriott Bonvoy萬豪旅享家積點。

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