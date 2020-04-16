防疫在家煮需求，帶動超市生鮮宅配量提升！據頂好超市統計，「頂好新鮮GO」線上購物平台近期因疫情關係，外送訂單已有2倍的年成長。頂好表示，即日起至4月22日線上、線下同步推出34周年慶優惠活動，共祭出超過千款民生用品優惠，網路下單也能享有跟門市相同優惠！

頂好觀察，近期消費者防疫意識抬頭，明顯減少外出用餐次數，降低室內群聚感染風險，因而選擇在家自煮，吃得健康也更安心。頂好表示，「頂好新鮮GO」線上購物與「Lalamove啦啦快送」合作外送將滿3年，可配送範圍包含台北市12個行政區、新北市淡水區，最快2小時內即可送到家。

根據頂好統計，下班前1～2小時為下單訂購的高峰期，其中有高達80％皆為訂購「生鮮」品項，顯示消費者習慣於下班前訂購晚餐的食材，省去逛街買菜的時間，且消費滿1,000元可享免運費服務。

因應民眾宅在家購物需求，頂好也推出優惠活動。頂好指出，即日起頂好34週年慶推出超過千款民生用品優惠，有超過 35個強檔品牌折扣促銷，包含知名飲品大廠可口可樂、立頓、悅氏，以及防疫自煮必備的味丹速食麵全系列等商品，享有消費滿100元再折10元的優惠。

另，針對居家清潔需求，頂好也推出花王全系列商品及南僑DM商品滿200元再折20元的活動；此外，居家用品P&G全品牌也推出滿200元再折20元的優惠折扣。同時，頂好也與悠遊付合作電子支付服務，即日起至5月31日，凡以悠遊付掃碼消費單筆滿200元，即可獲得悠遊付最高回饋30元儲值金，期間每帳戶最高可回饋100元！

針對門市防疫措施，頂好強調，為了讓民眾安心購物，已實施結帳保持1.5公尺的社交距離措施，各門市也加強清潔與消毒作業，包含手推車、購物籃定時消毒，於門市定點（包含入口/收銀區/廁所/座位區）也提供酒精消毒液給消費者使用。

另外，頂好門市員工每日定時量額溫、全程配戴口罩，並強化宣導勤洗手等措施，以提供安全、衛生、舒適的購物環境。頂好也呼籲消費者進入賣場可配戴口罩，做好自我防護，盡量降低可能的傳染途徑與風險。

(工商 )