我國政府第二波口罩捐贈日本200萬片，今天下午由台灣日本關係協會會長邱義仁代表捐贈，日本台灣交流協會代表泉裕泰代表接受目錄。捐贈物資將另於近日內啟運赴日。

外交部表示，鑒於新冠肺炎疫情日益嚴峻，日本各地更出現醫療院所內部感染的情況，包含日本國會友台組織「日華議員懇談會」以及不少民間團體，皆向我國政府表達希望援助日本醫療物資。綜合考量台日雙方疫情發展、以及我國國內口罩產能提升等因素，我國決定向日本提供200萬片口罩，協助日方抗疫，強化雙方防疫合作，貫徹「台灣能幫忙，而且台灣正在幫忙」(Taiwan can help, and Taiwan is helping)的決心。本批口罩將透過「日華議員懇談會」轉致日方，提供日本國內一線醫療人員。

外交部強調，「患難見真情、風雨生信心」，台日雙方每逢天然災害發生時，均能相互伸出援手，發展深厚穩固的友誼，建立互相扶持的典範。此次新冠肺炎肆虐全球，台日雙方均有國民受困海外情形，不論鑽石公主號遊輪包機案，或者協助國人自秘魯、印度、斐濟返國等案例，在台日攜手合作下均能順利完成任務，再次見證台日友誼的緊密與強韌。

(中時 )