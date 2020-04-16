新冠肺炎疫情持續在全球延燒，不過幸好台灣的防疫措施做得相當完備，讓民眾仍可以維持正常生活，這要歸功於中央流行疫情指揮中心，其中指揮官陳時中更是獲得許多人肯定，甚至有媒體做民調，發現陳時中若參加台北市長選舉聲望很高，但他本人對此則低調表示，並沒有參選的打算。

世界各國都因為新冠肺炎在煩惱時，台灣民眾仍可以過著跟往常差不多的生活，能夠出外上班、上課，甚至假日時能夠出門走走散心，除了要歸功於民眾的基本素養之外，中央流行疫情中心也是居功厥偉，而指揮官陳時中的聲勢也水漲船高。

隨著各國紛紛封城希望疫情不要擴散，也讓台灣在國際上的能見度增加，許多知名媒體都以大篇幅報導，也有許多國家支持台灣參與世界衛生組織（WHO）的活動。

因此就有媒體特別做民調，假設民眾對於熱門人選參加台北市長選舉的支持度，結果發現陳時中的呼聲比蔣萬安、吳怡農都還要高，而陳時中本人對此回應則相當低調，僅表示「我並沒有要選舉的打算，什麼時候都沒有。

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(中時電子報)