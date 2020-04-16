在全國傑出防疫效果之下，中華職棒領先全球開打，中職除了事先訂下嚴格的比賽防疫規格，也擬訂若有場上人員例如球員、教練、裁判，只要有人確診就先停賽兩周，並找出接觸人員一起隔離，兩周後再評估是否能恢復比賽，中職會長吳志揚表示已做出詳細計畫，經專家審查後可行就會公布。

中職在開打前就已做出相當嚴謹的防疫標準，入場須量2次體溫，消毒、填寫自我健康聲明書、戴好口罩等規範相當確實，開打後經過幾場比賽的觀察，吳志揚認為成果很不錯，「中職每天滾動檢討，每場也會有觀察員確認防疫是否需要加強，媒體採訪、聯盟內部工作人員都有規範，以最高標準進行。」

同時聯盟也針對若不幸有相關人員確診擬訂相關計畫，吳志揚表示萬一有人確診，就會先停賽兩周，「場上的最重要，球員、教練、裁判不能出事，若上述這些有人確診就先停賽兩周。兩周內做疫調，先匡列出接觸的人，才知道哪些人須隔離，會依據隔離後運作是否會造成困難，評估能否恢復比賽。」

目前聯盟已擬定詳細計畫，會再請衛服部防疫專家審核及建議，也要聽取地方政府及各球團意見，若都同意後才會公布內容並執行。

(中時 )