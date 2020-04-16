還要跌！石油輸出國家組織OPEC減產無用，國際原油續崩，依據浮動油價機制，國內汽柴油價下周一預計再度調降每公升1元。95無鉛牌價預計落到18.4元，將探17年來又8個月新低。

今年以來汽油每公升重跌近10元，本周才稍微回漲0.6元，沒想到下周又要大跌1元。小客車加滿50公升油箱，又可省下50元。跟去年底比起來，每公升等於降了10.9元，累積一次油錢更是差到545元。

OPEC與俄羅斯等其他產油國組成的OPEC＋，雖然達成減產計劃，讓上週原油回升，但市場認為無法解決庫存過剩問題，加上國際能源總署IEA預測在新冠肺炎影響下，4月石油需求量將降至25年低點，導致本周中東指標原油均價又降至每桶20.6美元，較上週滑落15％。

依據中油浮動油價機制，汽柴油降幅每公升會達到1元，如此95無鉛牌價估跌到18.4元、92無鉛掉到16.9元，都會是自2002年8月以後新低。超級柴油預計報14元，可說都快跌到底。

(中時 )