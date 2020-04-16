塗鴉客又來作亂，一夜間攻佔鹿港老街從中山路到古蹟公會堂之間的各式牆面和變電箱，共留下十大幅神秘狗「巨作」。（吳敏菁攝）

塗鴉客又來作亂，一夜間攻佔鹿港老街從中山路到古蹟公會堂之間的各式牆面和變電箱，共留下十大幅神秘狗「巨作」。（吳敏菁攝）

塗鴉客又來作亂，一夜間攻佔鹿港老街從中山路到古蹟公會堂之間的各式牆面和變電箱，共留下十大幅神秘狗「巨作」。（吳敏菁攝）

塗鴉客又來作亂，一夜間攻佔鹿港老街從中山路到古蹟公會堂之間的各式牆面和變電箱，共留下十大幅神秘狗「巨作」。（民眾提供／吳敏菁彰化傳真））

塗鴉客又來作亂，一夜間攻佔鹿港老街從中山路到古蹟公會堂之間的各式牆面和變電箱，共留下十大幅神秘狗「巨作」。（民眾提供／吳敏菁彰化傳真））

塗鴉客又來作亂，一夜間攻佔鹿港老街從中山路到古蹟公會堂之間的各式牆面和變電箱，共留下十大幅神秘狗「巨作」，讓人搖頭、氣憤，不想評論所謂的畫工，但就著麼處噴槍，破壞鹿港的巷弄古韻，更遑論揮灑容易，事後要清洗可得費多大功夫嗎？

「要引人注意也不要這樣吧！」不少城市都被塗鴉，塗鴉還有被稱塗汙，鹿港摸乳巷一度也招睞全國各地來留言、留名，甚至還被圖繪不雅畫面，還有大學生結伴到此一遊，公所還架設監視器揪出，學校罰學生來洗牆，震撼了社會大眾，但摸乳巷塗鴉牆至少集中，也重新整修過了，遏止前仆後繼塗鴉潮。

日前鹿港塗鴉客再起，黑色噴槍全噴上卡通版神秘狗狗的圖案，單就畫面並非不雅，也是有點可愛風，但是噴到人家牆面，巷弄古牆、變電箱，霸凌鹿港住戶和遊客的眼睛，就引起氣憤了，公所近來紛紛接獲投訴。

「此君太無聊了！」「簡直是沒公德心的可惡啊！」不顧人家的觀感、只要我喜歡，鹿港鎮公所清潔隊清查從鹿港老街的住戶牆面、中山路變電箱、新祖宮牌樓附近鐵門，畫風一路綿延幾公里，噴道鹿港天后宮旁蚵仔煎業者的停車場，至紹已經發現10幅巨作了，攀到古蹟部分，涉及刑罰，私產和公共產財部分，正準備聯合提告，涉及毀損罪嫌。

警方也調閱監視器畫面，這名「暗夜畫畫哥」從12日晚間11點多開始塗鴨，步行沿街找牆噴漆，頭戴帽和口罩，遮住面容，噴漆前還左右張望，確定沒人才動手，事後更拿手機拍照，作為留戀，警方已加強追緝中。

(中時 )