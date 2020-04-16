民進黨北市議員江志銘16日詢問，衛福部長陳時中表現有目共睹，但台北市長柯文哲給人印象卻是酸言酸語、「逆時中」，更自稱來做防疫也不會太差，要求柯現在給陳打分數。柯回應，這是團隊的表現好，但陳部長也99分、接近滿分，台灣至今表現非常好。

江志銘指出，柯曾稱中央是「7分防疫、3分打柯」，但陳時中每天開記者會，所有鎂光燈都聚焦陳，柯怕沒存在感，要打中央就狂刷，但在防疫卻像局外人，推給副市長黃珊珊指揮，一副事不關己的樣子，到底給表現這麼好的陳時中打多少分？

柯說，他每天晨會都有聽報告，要發布前也很清楚要做的最後檢查，他覺得黃珊珊指揮很好，但其實中央流行疫情指揮中心每天的記者會，台上幾乎他差不多都認識，包括專家小組召集人張上淳、發言人莊人祥等，那些是團隊的表現好，不是誰的表現，只是由誰代表而已，自己做也不會比較差。

柯直言，其實陳部長分數應該ok、沒問題，99分、接近滿分，防疫表現非常好，台灣到現在表現非常好。

(中時 )