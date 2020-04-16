漢來美食（1268）董事會通過2019年股利分派案，擬配發每股現金股利7元，其中以盈餘配發4.918元、資本公積配發2.082元，配發金額創歷年新高。盈餘配發率達97.22％，亦創歷年次高。以今（16）日收盤價115.5元計算，現金殖利率達約6.06％。

漢來美食2019年合併營收登37.75億元新高，年增9.14％。毛利率44.12％、營益率9.07％，分創歷史次高及新高。稅後淨利亦創2.66億元新高，年增13.65％，每股盈餘（EPS）7.2元，優於前年追溯調整後的6.07元，亦創歷史次高。

漢來美食表示，因應新冠肺炎疫情造成的營運衝擊，已快速推出外送、外帶、即食、冷凍食品布局通路及經營餐廳常客因應。同時，在維持公司正常營運下，延續高配發率的股利政策，盈餘配發率已連3年突破90％，以維護股東權益、成為存股族長期的選股標的。

漢來美食2020年首季合併營收8.39億元，季減10.68％、年減18.52％，為近5季低點。為力保今年營運維持獲利，集團已展開所有可能應變作為，積極推出外賣餐食和冷凍食品，同時縮短餐廳營運時間，以節省相關營運支出。

雖面臨疫情期間來客數銳減衝擊，漢來美食旗下「漢來海港」自助餐廳仍維持既定推廣活動，邀請日籍甜點主廚平塚牧人，4月17日起至5月10止舉辦「夏日甜點季」活動。為讓消費者能安心用餐，所有分店餐台均加裝玻璃隔板，並限制用餐人數，讓顧客能安心用餐。

因應母親節檔期到來，為讓民眾能在家安心用餐，漢來美食旗下福園台菜、名人坊、鐵板燒、牛排館等品牌，亦推出小家庭3～6人份的母親節外帶合菜套餐，搶攻節慶聚餐商機，致力降低疫情對營運影響。

(時報資訊)