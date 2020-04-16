日媒周四報導，日本的「緊急事態」宣告將由主要城市擴大到全國，而政府消息來源則透露，日本首相安倍晉三將修改追加預算草案，以納入對全民發放現金的支出。

日本之前宣布包括東京在內7個都府縣進入「緊急事態」，但由於新冠肺炎疫情持續擴散，其他行政區也要求列入「緊急事態」。

NHK等日媒周四報導，日本正準備將「緊急事態」地區擴大至全國。內閣官房長官菅義偉證實，周四稍晚將就擴大「緊急事態」相關事宜召集專家會議。

(時報資訊)