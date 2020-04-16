《國際社會》日本或宣告全國「緊急事態」 傳安倍將直接發放現金 16:482020/04/16 時報資訊 柯婉琇綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 日媒周四報導，日本的「緊急事態」宣告將由主要城市擴大到全國，而政府消息來源則透露，日本首相安倍晉三將修改追加預算草案，以納入對全民發放現金的支出。 日本之前宣布包括東京在內7個都府縣進入「緊急事態」，但由於新冠肺炎疫情持續擴散，其他行政區也要求列入「緊急事態」。 NHK等日媒周四報導，日本正準備將「緊急事態」地區擴大至全國。內閣官房長官菅義偉證實，周四稍晚將就擴大「緊急事態」相關事宜召集專家會議。 (時報資訊) #全國 #緊急事態 #發放現金 #日媒 #周四 也許您會感興趣 推薦閱讀 中職防疫超嚴 日媒盛讚 04:102020/04/12 運動天地 《業績-金融》中壽Q1獲利逆年增6成 每股盈餘1元 17:052020/04/13 財經 比照各國發現金？龔明鑫：不是齊頭式的發 00:122020/04/14 財經 網咖難民待安置 安倍爽推文挨批 00:512020/04/14 國際大事 中職旋風 狂掃外媒版面 04:102020/04/14 運動天地 政院駁馬英九未發現金 馬辦：蔡英文曾主張發現金 10:522020/04/15 政治 日媒揭台灣零確診原因 網驚：太神奇了 11:192020/04/15 生活 雲林縣議長：懇請中央體恤民情發放現金 即使存起來也是為了過日 12:342020/04/16 政治 新冠肺炎如何紓困？多數網友認為：發現金卡實在！ 14:022020/04/16 政治 防控新冠 安倍將宣佈日全面進入緊急狀態 15:022020/04/16 國際 財經熱門新聞 救命藥慘摔！瑞德西韋陸臨床喊卡 他驚爆內幕 - 財經 新iPhone SE成最強孝親機？網友曝致命缺點 - 財經 狂噴1900點…台股V到底？散戶操盤緊盯4件事 - 財經 1字頭快了！油價又狂崩 川普出手敗給… - 財經 2月爆疫情…陸狂買美債！專家驚：太詭異 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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