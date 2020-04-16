味全(1201)配合防疫，百萬獎金的味全學生新品開發競賽決定暫停，明年再擴大舉辦。味全學生新品開發競賽，每年結合內外部資源及教授，投入大量的人力及物力，帶領學生一步步找出最佳的商品開發與行銷計畫，並整合課程學習、實地參訪、實習計畫，除了讓學生有機會實際經歷食品開發的過程，更為產業培養更多的新星人才。原本預定於4月下旬啟動大專院校食品科系、管理科系的說明會，今年因遇嚴重疫情，味全決定配合政府的防疫計畫，今年度的「學生新品開發競賽」暫停一年，明年再擴大舉辦。

全台防疫行動，味全指出，早在過年前，啟動各種防疫措施，包括總部及各工廠確實量體溫、佩戴口罩、勤洗手，落實外部人員出入管制、並要求人員回報做好健康自主、防疫管理。更緊急啟動供應商防疫管理機制，確保原物料供應，以因應生產需要與國人所需。

味全表示，將持續投入食安工程再升級、推動酪農產業升級、結合本土食材推出高品質商品，建立品牌價值，力拚台灣本業轉盈。

(時報資訊)