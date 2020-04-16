《港股》憂疫情衝擊 恆指收跌0.58％ 16:482020/04/16 時報資訊 柯婉琇綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國最新公布的經濟數據與企業首季財報令人失望，以及聯準會褐皮書直指美國經濟活動急劇萎縮，隔夜美股下挫。國際貨幣基金（IMF）表示，受新冠肺炎大流行影響，今年全球經濟將萎縮3%，並預期今年亞洲經濟成長率將歸零，為60年來首見，加深投資人對疫情衝擊的擔憂，周四香港恆生指數下跌0.58%，險守24000點，收在24006.45點。國企股(H股)收跌0.54%，為9672.60點。科網股走高，騰訊勁揚3%，金山軟件漲5.58%，中芯國際漲4.33%。 (時報資訊) #收跌 #萎縮 #疫情 #恆指 #美國 也許您會感興趣 推薦閱讀 新冠肺炎疫情 對全球高科技業影響 04:092020/04/12 產業．科技 蔡英文呼籲不能鬆懈 保持社交距離也要保暖 13:082020/04/12 政治 操盤心法－大盤短線偏樂觀 宅經濟概念股續俏 04:102020/04/13 證券．權證 北上資金回溫 陸股逢低布局 04:102020/04/13 投資理財 《電機股》海外待疫情控制 強信-KY盼營收水漲船高 12:002020/04/13 財經 因應疫情衝擊 老行庫 強攻三大貸款商機 04:102020/04/14 金融．稅務 志聖訂單能見度到Q2 全年營運看俏 04:102020/04/14 證券．權證 美股基金強彈 仍有向上空間 04:102020/04/14 投資理財 國安基金 護盤至疫情結束 04:102020/04/14 社會新聞 台東紅藜片 打保健牌促銷 01:242020/04/15 地方新聞 財經熱門新聞 救命藥慘摔！瑞德西韋陸臨床喊卡 他驚爆內幕 - 財經 新iPhone SE成最強孝親機？網友曝致命缺點 - 財經 狂噴1900點…台股V到底？散戶操盤緊盯4件事 - 財經 大咖瘋搶5奈米！台積電驚洩新進度 - 財經 1字頭快了！油價又狂崩 川普出手敗給… - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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