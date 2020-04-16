美國最新公布的經濟數據與企業首季財報令人失望，以及聯準會褐皮書直指美國經濟活動急劇萎縮，隔夜美股下挫。國際貨幣基金（IMF）表示，受新冠肺炎大流行影響，今年全球經濟將萎縮3%，並預期今年亞洲經濟成長率將歸零，為60年來首見，加深投資人對疫情衝擊的擔憂，周四香港恆生指數下跌0.58%，險守24000點，收在24006.45點。國企股(H股)收跌0.54%，為9672.60點。科網股走高，騰訊勁揚3%，金山軟件漲5.58%，中芯國際漲4.33%。

(時報資訊)