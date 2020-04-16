全球果粉引頸期盼的蘋果新一代iPhone SE 將於4月24日開賣。台灣大哥大16日宣布，iPhone SE2預約/預購雙管齊下，其中，從即刻起，果粉可在全台myfone門市、網路門市預約新機，17日晚上8點起，momo購物網、myfone購物開放iPhone SE2限量預購。

iPhone SE2，搭載A13仿生晶片、採用4.7吋Retina HD螢幕，保有能輕鬆解鎖的Touch ID。相機部分雖維持單鏡頭規格，但搭載1200萬畫素、f/1.8光圈的廣角相機；並配備達到IP67等級的防潑抗水功能，放在最深達1公尺的水中，最長可達30分鐘。台灣大表示，高性價比的iPhone SE，預料將掀起一波換機潮。

台灣大指出，iPhone SE2預約方式，果粉只要留下相關個人資料，即可完成預約手續，不需先繳交任何費用，台灣大哥大門市及官網開放預約登記。

台灣大指出，iPhone SE2將於24日正式開賣，屆時預約的消費者可優先到全台myfone直營、加盟及網路門市申辦。新iPhone SE2有黑、白、紅三色，容量64GB、128GB、256GB。

(工商 )