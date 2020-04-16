中小企業借貸無門喊苦，中小企業總會理事長李育家為百萬中小企業、商總理事長賴正鎰也為旗下服務業請命，一盼金管會能「徹底」執行禁止銀行「授信回存」，二望政府宣布疫情期間銀行對企業的紓困貸款有免責權，才能有效解決企業融資難題。

疫情重創民生消費，賴正鎰指出，現在所有企業最大的難題是現金流不足，特別是中小企業、微型企業，商總旗下有不少中小型、微型的服務業近90％借貸無門，雖然政府針對中小企業提出「中小企業振興資貸款」方案，但是商總旗下多數會員廠商依然無法從銀行貸到款，且投訴無門。

賴正鎰進一步瞭解發現，銀行也擔心風險，即使是配合政府的紓困貸款，也怕事後會被究責，因此，只有政府宣佈疫情期間對企業的紓困貸款給予免責，並由中央銀行及信保基金擔保，才能讓銀行放心貸款，中小企業的融資難題才有解。

李育家也說，即使有政府信保基金的擔保，中小企業依然會貸不到全額款項，因為信保基金保8成，因此不少中企業在獲得貸款額度後，被銀行要求「回存2成」的要求，也就是說，銀行只願貸出信保基金擔保的8成貸款。

他說，能夠獲得信保基金擔保的都是體質還算健全的中小企業，銀行都會擔心有風險，可以想像其他相對艱困的中小企業、微型企業更是陷入借貸無門的困境。李育家說，金管會雖然嚴正規定銀行對中小企業貸款，不得「授信回存」，但是「授信回存」的問題仍普遍存在，因此盼金管會能夠「徹底執行」不得授信回存的規定。

(工商 )