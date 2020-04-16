中華電信16日宣布，4月24日起於中華電信網路門市及全台500餘間指定服務據點，正式開賣第二代iPhone SE。換言之，中華電不辦預約或預購iPhone SE2。

中華電信表示，第二代iPhone SE搭載最快速的A13 仿生晶片、最佳的電池續航力，並配備iPhone 最出色的單鏡頭以提供絕佳的人像模式功能，並推出三種亮麗色彩，黑色、白色與(PRODUCT)RED，經過精心設計，防潑抗水兼防塵，全面滿足果粉的期待。

(工商 )