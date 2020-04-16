中華電信iPhone SE2不辦預購 4／24直接開賣 16:522020/04/16 工商 林淑惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中華電信16日宣布，4月24日起於中華電信網路門市及全台500餘間指定服務據點，正式開賣第二代iPhone SE。換言之，中華電不辦預約或預購iPhone SE2。 中華電信表示，第二代iPhone SE搭載最快速的A13 仿生晶片、最佳的電池續航力，並配備iPhone 最出色的單鏡頭以提供絕佳的人像模式功能，並推出三種亮麗色彩，黑色、白色與(PRODUCT)RED，經過精心設計，防潑抗水兼防塵，全面滿足果粉的期待。 (工商 ) #中華電 #全台 #iPhone #中華電信 #SE 也許您會感興趣 推薦閱讀 分析師預測 iPhone SE 2 最快15日亮相 有三色可選 10:132020/04/14 科技 NCC實測網速 中華電、遠傳並列二強 16:402020/04/15 財經 2019年4G網速 中華電稱霸遠傳穩二 17:432020/04/15 財經 蘋果平價新機iPhone SE正式發表 4／24開賣定價1.45萬更超值 23:162020/04/15 科技 第2代iPhone SE驚喜登場 7大必買理由讓人太心動 23:582020/04/15 科技 中華電去年4G網速 稱冠 04:102020/04/16 產業．科技 今年拚建3,000座基地台 獲5G架設許可 國內第一家 04:102020/04/16 產業．科技 《科技》電信業4G網速大車拚 中華電穩桂冠、遠傳緊追 10:002020/04/16 財經 [對決]新iPhone SE規格對比前代與iPhone 8 要升級嗎？ 10:432020/04/16 科技 新iPhone SE發表 iPhone 8雙機下架大螢幕款後繼無人 14:072020/04/16 科技 財經熱門新聞 2月爆疫情…陸狂買美債！專家驚：太詭異 - 即時 救命藥慘摔！瑞德西韋陸臨床喊卡 他驚爆內幕 - 即時 狂噴1900點…台股V到底？散戶操盤緊盯4件事 - 財經 1字頭快了！油價又狂崩 川普出手敗給… - 財經 驚…現金是垃圾？謝金河拿巴菲特打臉金融大咖 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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