今年因疫情影響，台北燈節人潮不如預期，北市府16日宣布，已確定將2021台北燈節辦在台北西區舊城，以新落成的萬華車站前廣一、廣二廣場為主要區域，並結合萬華艋舺．無圍牆博物館、青山宮傳統民俗活動等當地特色，吸引觀光客探索西區舊城，號召在地資源共同參與台北燈節。

2021台北燈節在今年1至2月開放各行政區提案，經選址審查委員會和市長柯文哲核定後，決定在萬華區辦理燈節，過去4年配合西區門戶計畫，在萬華區與中正區西門町一帶共同辦理的台北燈節，已成為在地特色節慶活動，明年燈節主要活動區域將移至新落成的萬華車站前廣一、廣二廣場，並擴及至剝皮寮歷史街區等地，也將結合青山宮每年的繞境活動「艋舺大拜拜」串聯行銷，帶領遊客走入萬華舊城區，融入社區環境。

柯文哲表示，2021台北燈節配合都市計畫發展與無圍牆博物館的方向舉辦，將迎接更多國際旅客進入萬華巷弄，盼能帶觀光客重新認識歷史風貌與民俗活動，燈節也將走進社區巷弄與街區，展演出在地風貌。

北市觀傳局指出，艋舺是台北市的發源地，也是萬華的舊名，過去與台北城、大稻埕並稱北市3大街區，萬華火車站連結龍山寺、剝皮寮、到青山宮一帶，是艋舺主要的歷史與商業發展區域，也是北市府5大無圍牆博物館場域。

北市觀光傳播局長劉奕霆則表示，台北燈節已塑造出活動品牌形象，2021台北燈節回到台北發展最初的舊城區舉辦，盼能來北市的朋友，能有更美好的體驗。

(中時 )