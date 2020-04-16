勞動部近來推出「安心即時上工」計畫，高市勞工局釋出1073個職缺，但由於中央訂定的條件嚴格，569位申請登記者中，高達3成3不合格。對此，高市勞工局積極「補破網」，另外編列3000萬預算，率先全國推出「120暖心上工」計畫，開放因疫情失業的勞工，每月最高120個小時的短期防疫職缺。

高市勞工局局長王秋冬解釋，勞動部推出「安心上工」計畫申請條件必須在申請當日前6個月內，保險年資合計滿2個月以上，且最近1次的月投保薪資在2萬3800元以下才能符合資格。

王秋冬指出，實際上有不少勞工在勞動市場邊緣，平常仰賴社區周邊小型店家經濟活動，打工換取薪資貼補家用，連投保都沒有，「勞動部條件過分嚴苛，真的遇到困難勞工申請不到」。

中央推出該計畫後，已有原民區議員抱怨原民朋友申請被退件，像是桃源、茂林及那瑪夏3處原住民自治區，共開出30個職缺，竟僅1人符合資格。王秋冬直批若計畫「看的到吃不到」，就必須調整申請資格以符合實際需求。

對此，高市勞工局提出解方，另外再規畫推出「120暖心上工計畫」，補足中央計畫不足，釋出500個抗疫就業工作名額，並放寬適用對象條件，解除投保限制，並設籍高雄市滿6個月以上的失業勞工，目前已獲市長韓國瑜口頭同意，將於最塊時間推出。

王秋冬指出，「120暖心計畫」將分派至高市府協助防疫期間宣導、送餐、電話關懷、分配物資及環境清潔消毒等抗疫及公共服務工作，每月工時上限120小時、每周工時不超過30小時，時薪158元，每月月薪可達1萬8960元，雇用期最長以3個月為限，可望紓解特定勞工就業生活困難。

(中時 )