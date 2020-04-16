英利-KY（2239）公布2019年度合併財務報告，全年合併營收222.40億元、年增1.76％，稅後淨利6.44億元、年減42.66％，EPS為5.46元。

英利解釋，去年由於大陸汽車市場大環境的下坡，衝擊整體汽車供應鏈，導致獲利下滑。此外，中美貿易戰等導致人民幣貶值，英利認列1,357萬元的匯兌損失。

英利表示，今年農曆年節期間大陸爆發新冠肺炎，許多城市實行隔離封鎖及封閉式管理，影響民生消費及製造生產力，英利營運主體座落於大陸各省，於農曆年節後各廠區因受疫情影響，開工日期有不等的延後，截至3月12日，英利所有廠區皆已回復開工。

儘管2、3月因疫情影響導致工作天數減少、產能下降，英利第一季營收年減28％，但英利表示，車廠客戶尚未修減年度銷售目標，在往後幾個月份期待有訂單遞延的現象，高階車廠客戶北京奔馳於復工後拉貨需求提升快速，現已回復至正常供貨產能，4月甚至有加班的情形，顯現高階車款銷售受大環境影響較低，其餘車廠客戶3月過後產能也逐漸回復中，預計英利生產端在第二季能完全回復正常軌道。

(工商 )