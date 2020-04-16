恆生指數收跌138點 騰訊上漲3％ 17:032020/04/16 工商 蘇崇愷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 繼港股15日收跌290點後，16日進一步下跌。恆生指數16日低開119點，報24,025點，午後跌幅收窄，恆生指數一度僅跌42點，最終收報24,006點，跌幅為0.58％。國企指數收報9,672點，下跌52點。 香港信報報導，個股方面，騰訊收報406.8港元，上漲3％，為16日表現最佳藍籌股，成交額居首，達到50.25億港元。恒隆地產收跌2.8％，為16日表現較差藍籌股。 (工商 ) #恆生指數 #收跌 #收報 #騰訊 #藍籌股 也許您會感興趣 推薦閱讀 憂美經濟失速 法人打帶跑 台股收跌失守10100關卡 14:132020/04/13 財經 滬指收跌13點 兩連跌 16:232020/04/13 財經 騰訊成2019年App收益最多企業 16:282020/04/13 兩岸 《韓股》憂疫情衝擊 韓股收跌1.88％ 16:312020/04/13 財經 在岸人民幣收跌130點 19:042020/04/13 財經 2019年區塊鏈申請數量騰訊居首 15:302020/04/14 財經 2019年區塊鏈專利申請 騰訊、阿里以量取勝 04:102020/04/15 全球財經 《美股》獲利大減近7成 摩根大通收跌2.74％ 10:002020/04/15 財經 A股三大股指走勢分化 滬指午盤收跌0.15％ 12:182020/04/15 財經 《日股》價值型股票湧現賣壓 日經指數收跌0.45％ 16:142020/04/15 財經 財經熱門新聞 救命藥慘摔！瑞德西韋陸臨床喊卡 他驚爆內幕 - 財經 新iPhone SE成最強孝親機？網友曝致命缺點 - 財經 狂噴1900點…台股V到底？散戶操盤緊盯4件事 - 財經 1字頭快了！油價又狂崩 川普出手敗給… - 財經 2月爆疫情…陸狂買美債！專家驚：太詭異 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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