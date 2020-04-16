繼港股15日收跌290點後，16日進一步下跌。恆生指數16日低開119點，報24,025點，午後跌幅收窄，恆生指數一度僅跌42點，最終收報24,006點，跌幅為0.58％。國企指數收報9,672點，下跌52點。

香港信報報導，個股方面，騰訊收報406.8港元，上漲3％，為16日表現最佳藍籌股，成交額居首，達到50.25億港元。恒隆地產收跌2.8％，為16日表現較差藍籌股。

(工商 )

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