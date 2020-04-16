新冠肺炎疫情引發肥料可能短缺謠言，行政院農委會因此決定補助每包肥料20元，立委蘇治芬16日呼籲肥料採實名登記預購，農民只需登記身分證與土地資料，農委會保證一定可以買到肥料，請農民不需因恐慌而囤積。

農委會日前宣布本月15日起預購複合肥料每包40公斤補助20元，16日第1波預購肥料已送到各鄉鎮預購點，不少農民順利領到肥料，農委會希望藉由肥料實名預購以及降價，可以讓農民少一些擔憂，把肥料留給需要的人。

立委蘇治芬表示，相較於去年度1期作肥料銷售，雲林縣比去年多了近7700公噸，增加13.8％。到肥料行或農會預購肥料，只需要登記身分證、土地地號與面積，除了落實真正補助，政府也藉此更了解田間管理狀況，讓未來不會再缺肥料。

蘇治芬指出，這1、2天她到肥料行了解肥料銷售情況，發現還是有少數農民擔心疫情影響肥料的生產量，其實肥料絕對夠用，只是農民心理恐慌，呼籲大家不要囤積肥料，肥料久放可能受潮，會變硬不好使用得不償失。

(中時 )