新冠肺炎疫情衝擊各行各業，不僅餐廳、交通、觀光等產業受到影響，團購餐廳、飯店等票券的電子商務平台業者業績也一落千丈，業績下滑至少7成，1月至今至少有1成的合作店家倒閉，如今政府研擬待疫情趨緩後發放酷碰券、振興抵用券，卻排除票券電商業者，GOMAJI創辦人吳怡達說，一旦政府花百億的那隻手伸進去，票券電商業者反而會因為紓困而死掉，呼籲政府將他們納入酷碰券使用範圍內。

新冠肺炎肆虐，對餐飲、旅館、美容按摩、觀光等產業衝擊大，連帶以票券整合行銷平台業者也成為受災戶，面臨票券銷售不出去的困境，以GOMAJI為例，今年餐廳飯店餐券的營收較去年同期銳減7成，卻沒有被政府納為紓困對象，引發業者不滿，民眾黨立委邱臣遠、蔡壁如今天下午邀集業者與相關部會舉辦座談會。

Pay easy副總陳中興指出，電子商務跟實體店家連結在一起，彼此是生命共同體，疫情爆發後不僅實體店家受衝擊，消費者不敢在網路下單，純生活票券電商影響很深，光是第一季毛利額下滑5成，如果政府紓困又排除電子商務業者，等於是二次傷害，等同是摧毀網路票券市場。

吳怡達質疑，電商票券銷售整合平台業者也有跟電子支付合作，為什麼政府推出酷碰券卻要排除他們，如果一併納入酷碰券使用，加上業者提供的購票優惠，更能提高刺激消費的誘因，要求調整酷碰券適用範圍。

經濟部中小企業處副組長文中元表示，酷碰券與振興抵用券規劃施行時間為3個月，當初規劃設計就與電商票券業者有所區隔，希望達到短時間且有效振興的效率，業者主張納入酷碰券的訴求會帶回去研議。

邱臣遠、蔡壁如表示，一般民間認為電子商務產業受疫情衝擊較小，但電商票券整合平台影響嚴重，要求相關部會把業者提出的建議帶回去討論評估，經濟部中小企業處在下周三前提出報告說明。

(中時 )