今年就讀高三的阿賢（化名），雖然熱愛音樂但卻從不敢奢望，當失親兒基金會社工邀請他參加「星願學苑」時份外珍惜，雖然得奔波於台北、高雄兩地讀書及餐廳實習，但他仍努力撥時間參加星願學苑的線上課程，希望未來有機會參加徵選，前進新加坡觀摩學習。

而花蓮偏鄉的小真，內心渴望著有一天能站上舞台成為國際巨星，她的阿嬤平常在做資源回收，微薄的收入僅足以供給祖孫二人生活，而失親兒基金會的星願學苑開課，讓她找到自己人生的方向，也順利進入大學就讀相關科系。

失親兒基金會結合多方資源規劃「星願學苑」，給予短、中、長期三階段培訓，包括職涯探索、職能培力、就業輔導，基金會在過程中陪伴、輔導、激發潛能，開啟孩子內在潛能，找到興趣背景相似的同伴，藉由系統性的培育，幫助孩子擺脫經濟困境、學會一技之長，未來有能力經濟獨立，進一步回饋社會，翻轉人生。

彰化銀行今年與公益團體合作，社會大眾透過「彰銀行動網」與「台灣行動支付」APP，綁定彰銀帳號或信用卡，並進行掃碼或線上捐款，每筆達10元以上捐款，彰銀另外再捐款10元給包括「失親兒基金會」、「雙福基金會」、「現代婦女基金會」、「樂山園基金會」等4家公益團體。

(中時 )