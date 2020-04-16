暑假也是打工潮，彰化縣政府為促進青年學生職場體驗，盤點28個用人單位將釋出182個工讀機會，工讀月薪2萬3800元，報名期間自4月30日至5月13日止，6月12日於縣府辦理公開抽籤，讓青年學生進入職場前能先體驗工作，工讀期間自7月13日至8月31日，歡迎符合資格之青年學子踴躍報名。

每年公務機關打工都特別搶手，抽籤命中率幾乎都不到五分之一，勞工處今年先釋放名額，讓有心學子留意了，不要錯失報名的機會。

勞工處長吳蘭梅指出，暑期工讀適用對象限國內各大專院校之在學學生，須設籍彰化縣滿4個月以上，並具有國內正式學籍之108學年度大學、四技、二技、二專以及五專，高中職應屆畢業生亦不得報名。

縣府表示，工讀生曾錄取本府辦理之暑期工讀者不得報名，計畫以進用1次為原則。暑期工讀報名方式採通信報名，請依報名表詳填個人資料並附上相關證明文件，掛號郵寄至各用人單位，報名簡章及詳細內容可至彰化縣政府勞工處網站下載，或電話洽詢04-7532412。

(中時 )