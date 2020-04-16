ELEVEN SPORTS英語轉播，成功將中職賽事推廣到世界各地！為了服務全球熱愛體育和棒球賽事的觀眾，本週樂天桃猿主場五連戰，ELEVEN SPORTS為球迷帶來雙語轉播的服務。其中推特的英語轉播，受到世界各地觀眾的熱烈轉發響應，該場賽事累積將近65萬人次觀看，更有美國球迷起個大早，和台灣觀眾零時差收看LIVE轉播。

ELEVEN SPORTS的官方 Twitter( @ElevenSportsTW)，15日同步直播樂天桃猿在主場首戰，對上作客的統一7-ELEVEn獅隊。本場賽事，獅猿兩隊激戰到12局下，才由酒窩大砲朱育賢的再見全壘打分出勝負，朱育賢單場三響砲成為世界全壘打王，而透過推特的英文轉播更讓全球觀眾見證台灣打者的強打能力。

獅猿大戰，推特上累積近65萬人次觀看，其中來自美國的觀眾大約有6成，其他還有來自日韓、南美洲地區的巴西、及阿根廷等地。中職賽事吸引大批海外觀眾同步收看台灣職棒，還有其他時區的觀眾起了大早，只為了收看中職。ELEVEN SPORTS台灣區總經理康小玲表示，「ELEVEN SPORTS的服務宗旨就是讓全球渴望收看球賽的觀眾，看到中華職棒轉播的用心及球隊的努力。讓全世界知道台灣在各界齊心努力之下，嚴格控管新冠肺炎疫情，讓職棒可以順利開打。而這份驕傲，希望可以透過ELEVEN SPORTS的全球轉播，讓大家都能感受到。」

(中時 )