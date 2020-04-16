為提升集團媒體整合綜效，旺旺中時媒體集團今發布人事公告，首席顧問林柏川出任旺旺中時媒體集團總管理處執行長並兼任中天電視公司總經理。

林柏川媒體經驗豐富，曾在國華廣告公司任職，熟稔平面媒體運作，隨後成立傳播製作公司，曾製作《昨夜星辰》、《京城四少》等幾十部膾灸人口的連續劇。1990年代台灣進入有缐電視時代，林柏川率先引進韓劇並投資八大電視公司，20多年來為股東創造100多億獲利，並兩度吸引安博凱、瑞典私募基金殷拓集團等外資投入，6年前再由台塑集團接手經營。2018年接受旺旺集團董事長蔡衍明邀請，擔任旺旺集團首席顧問。

旺旺集團旗下旺旺中時媒體集團，擁有中視、中天兩家電視公司，以及中國時報、工商時報、旺報等平面媒體、新媒體中時電子報，是台灣最完整的媒體集團。林柏川40多年的媒體管理經驗，可望帶領旺旺中時媒體集團的電視、平媒、網路做更有效的整合，並在既有的基礎下繼續創新發展。

(中時 )