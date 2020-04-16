保時捷駕駛疑恍神 外送員遭撞 17:062020/04/16 中時 葉書宏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 25歲蔡姓男子今（16日）中午12時許，駕駛保時捷跑車新北市新店區中興路三段，疑因恍神車輛右偏，撞擊到一旁停等紅燈的外送員機車，由於衝擊力道相當大，機車還撞擊到另外一輛汽車。（翻攝照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 25歲蔡姓男子今（16日）中午12時許，駕駛保時捷跑車新北市新店區中興路三段，疑因恍神車輛右偏，撞擊到一旁停等紅燈的外送員機車，由於衝擊力道相當大，機車還撞擊到另外一輛汽車。（翻攝照片） 25歲蔡姓男子今（16日）中午12時許，駕駛保時捷跑車新北市新店區中興路三段，疑因恍神車輛右偏，撞擊到一旁停等紅燈的外送員機車，由於衝擊力道相當大，機車還撞擊到另外一輛汽車，造成24歲曾姓外送員四肢擦挫傷、左腳骨折，雙方酒測值為零，警方正調閱監視器進一步釐清車禍原因。 (中時 ) #外送 #骨折 #機車 #撞擊 #左腳 也許您會感興趣 推薦閱讀 挑對平台 才不白搭 04:102020/04/12 生活新聞 補助店家美意 內行人說肥了外送平台 04:102020/04/12 生活新聞 美食外送員被2車夾死 檢察官起訴後車 12:172020/04/12 社會 專家傳真－台灣外送產業健全發展與政府治理 04:102020/04/13 產業特刊 凱基隱藏版好康 1年省6千 04:102020/04/13 財經焦點 搶防疫宅經濟 四大超商外送激戰 04:102020/04/15 產業．科技 百貨排隊夯店 加入外送行列 04:102020/04/15 時尚消費 外送員慘了！Gogoro嚴查違規車 強制升級再扣違約金 22:592020/04/15 生活 搶食大餅 業者疫起拚宅經濟 04:102020/04/16 產業特刊 買生鮮 20分鐘內送到府 04:102020/04/16 時尚消費 社會熱門新聞 21歲父女戀 陸專上校教育長偷吃女輔導長 摩鐵操練3小時 - 社會 美魔女6年幫1萬男客 「升天」 嗲聲問：「要不要幫你打…」慘了 - 社會 撕裂內褲「放進去」 男飛機上性侵鄰座妹：她腳沒夾起來 - 社會 美女荷官太誘人 線上百家樂3個月海撈3802億元 - 社會 小燈泡兇手王景玉逃死 宅神50字酸爆：太美了 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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