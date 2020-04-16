25歲蔡姓男子今（16日）中午12時許，駕駛保時捷跑車新北市新店區中興路三段，疑因恍神車輛右偏，撞擊到一旁停等紅燈的外送員機車，由於衝擊力道相當大，機車還撞擊到另外一輛汽車。（翻攝照片）

25歲蔡姓男子今（16日）中午12時許，駕駛保時捷跑車新北市新店區中興路三段，疑因恍神車輛右偏，撞擊到一旁停等紅燈的外送員機車，由於衝擊力道相當大，機車還撞擊到另外一輛汽車，造成24歲曾姓外送員四肢擦挫傷、左腳骨折，雙方酒測值為零，警方正調閱監視器進一步釐清車禍原因。

(中時 )