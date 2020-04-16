台灣證券交易所接獲濠瑋控股(6711)撤回其股票上市申請案，該公司在去年12月26日申請股票上市，但該公司基於整體經營及業務發展考量，在維護股東權益為最高原則前提下，自行撤回上市申請案，待適當時機再重新提出申請。

(時報資訊)