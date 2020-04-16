2022台北市長選舉最新民調出爐，若民進黨派陳時中出馬，與蔣萬安、黃珊珊3人競逐台北市長，有49%支持陳時中、蔣萬安35%、黃珊珊則僅9%、7%仍未決定支持誰。黃珊珊對此一句回應說：「各位不是說防疫優先嗎？我們防疫吧！好嗎？」

TVBS所作的最新民調，交叉分析發現，20-29歲市民有52%支持陳時中，2成左右支持蔣萬安（21%）及黃珊珊（20%）；30-39歲及40-49歲則多數支持陳時中，支持度明顯領先；50-59歲及60歲以上，蔣萬安支持度高於陳時中，不過差距不到1成。

該民調也顯示，民眾黨認同者居然有41%支持陳時中，高於蔣萬安的29%、黃珊珊28%，民進黨認同者也有高達95%表示支持陳時中；國民黨認同者77%支持蔣萬安，14%支持陳時中。至於民眾黨票源未來是否會支持黃珊珊，仍值得觀察。

該民調是TVBS民意調查中心在4月13至15日晚間18：30至22：00進行，共接觸1151位20歲以上台北市民，其中拒訪為224位，拒訪率為19.5%，最後成功訪問有效樣本927位，在95%的信心水準下，抽樣誤差為±3.2個百分點以內。採用電話號碼後四碼隨機抽樣。

(中時電子報)