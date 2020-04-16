新冠肺炎疫情衝擊各行各業，南投縣議會國民黨團16日由縣長林明溱、議長兼縣黨部主委何勝豐、黨團書記長謝明謀及議員，呼籲政府拋棄補釘式紓困方案，直接發現金給民眾，如果中央不發，南投縣可以考慮自己發現金。

國民黨團指出，回顧金融海嘯時期，馬英九政府提出發放消費券應對，當時擔任民進黨主席的蔡英文，也曾批評消費券行政成本過高，呼籲直接發放現金，顯見發放現金應該是行政院紓困可行選項，請蔡總統不要打臉當年的蔡主席！

因此，國民黨團主張在「排富條款」的條件下，發現金紓困，總額約1000億元，透過所得稅課徵級距，讓稅率越低的家戶，可以獲得越多的補助，不需要再做額外申請，才是紓困上策，也才是真正苦民所苦。

至於民進黨用「酷碰券」刺激消費，不僅改善老百姓困境有限，也忽略了最根本的因素，那就是「有錢『財』能消費」。

另外，防疫要口罩，目前14天可領取9片口罩，但是，讓每個人民每天都有口罩用，很難嗎？

(中時 )