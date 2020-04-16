韓瑜2018年底拍完八點檔《金家好媳婦》後，休息沈澱1年多，15日出席養顏飲品《冠軍美妍飲》代言記者會，凍齡外表和窈窕身材看不出已40歲，被問到前夫孫協志日前控告前助理侵佔50萬元，韓瑜僅回「喔」，並說有看新聞但不清楚細節，至於逢年過節是否會和孫協志聯絡？她笑說「不會，他又不是我爸」。

女星何妤玟今年初離婚，韓瑜認為婚姻問題就是冷暖自知，也不會想講過去的事「有些部分我也覺得很委屈，我也很想講，但講出來又怎麼樣？可能造成別人的傷害，我個人就會比較沈默。」坦言離婚多年，不想再跟對方名字放在一起，相信孫協志也不想，認為每個人都要向前看，更說寧願媒體寫她的歲數，不要再寫她離婚的事。

韓瑜休息沈澱1年多，15日出席養顏飲品《冠軍美妍飲》代言記者會。（粘耿豪攝）

休息1年多時間，韓瑜這些日子多在家看小說、追劇，原以為對小鮮肉沒興趣，日前看完陸劇《陳情令》後迷戀上肖戰，直言「他古裝好帥！我想把臉書封面換成他！」，但在現實中仍偏愛年長男生，「畢竟還是喜歡被照顧的感覺」。至於有新戀情是否會公開，她表示：「我個性是沒什麼好怕，只是經過這麼多事，覺得做藝人要安靜比較好。」現在單身的她坦言不會特別期待新戀情。

或許是生活過的愜意，韓瑜自爆胖了至少3公斤，接到代言活動時還趕緊節食、運動調整體態，她宣布即將回歸八點檔，為了下部戲劇也開始看《夫婦的世界》做功課，她透露想演出小三，「電視台長官都很疼我，很少讓我演反派，但我很叛逆。」表示看了某些橋段，覺得自己可以演得更賤。

韓瑜休息一年後氣色相當好，並宣佈將復工拍八點檔。（粘耿豪攝）

(中時 )