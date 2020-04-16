春暖花開的四月，除了有4月23日世界書香日，還有4月26日世界地球日，今年因新冠肺炎疫情蔓延全球，也讓人心惶惶。然愛環保、愛地球的心仍是正確方向！位於台北八德商圈的響應「世界地球日」50周年，即日起至5月13日，可將用不到的手機拿到三創，可獲得限量回饋好禮包乙份。另緊接著就是溫馨母親節，三創也有吸塵器、按摩椅、冰箱、烤爐等家電用品，提供優惠。

世界地球日 三創邀您一起做環保。（圖取自三創生活官網）

最近因為新冠肺炎關係，人類減少碳排放，卻意外讓地球有了喘息的機會，目前在家時間變長，除了做好自我防疫，其實我們可以為地球做更多！三創生活提醒大家可以利用這個時間，將家裡累積的舊雜物整理一遍，看看是否有已經擺放很久而無法使用的舊款手機，裡面內含各種可回收利用的電子零組件，即日起至5月13日可以將它帶到三創生活8樓的會員服務中心，交給服務人員並依照服務人員的引導加入三創生活會員，您將會獲得限量回饋好禮包乙份，內含「三創生活會員點數、品牌優惠券、及心願葉子貼紙」。

韓國 422Inc 11L 氣炸烤箱。（圖取自三創生活官網）

心願貼紙可於服務台填寫完畢後交由服務人員，服務人員收集後會一起佈置於1樓服務台旁的世界地球日心願集氣牆，希望透過您的參與，能讓這顆心願樹的力量變大，許下的願望也期盼能一起成真！而您所捐贈的手機將統一由聯鑫科技專業回收並估價，所有金額所得最後將全數捐贈給「兒童福利聯盟文教基金會」，讓您的環保心意延伸至公益回饋，進而幫助到更多人！

防疫期間，居家整潔很重要。圖為SHAR羽量級直立式無線快充吸塵器。（圖取自三創生活官網）

母親節即將到來，還在想要送甚麼禮物嗎？還是媽媽們想要為自己添購甚麼好禮呢？三創生活特別為媽媽們準備了一系列的精選好禮，有按摩椅、乾衣機、電冰箱、掃地機器人、吸塵器、水波爐、烤箱等，都是目前宅在家所需要的商品，其中清潔、消毒在防疫期間更是重要。

不過也提醒大家，近來新冠肺炎疫情蔓延，請避免出入人潮擁擠場所，若無法維持社交距離請配戴口罩。搭乘大眾運輸時請全程配戴口罩，配合體溫測量措施。這陣子也要勤洗手、多運動增加免疫力，也盼疫情早日平歇，還給大家安全平樂生活。

(中時電子報)