屏東縣政府近年來設辦農業大學有成，更進一步盤點產業勞工需求及結合在地特色，經過1年籌畫，今年與屏東科技大學合作，首辦勞動大學，開設堆高機、起重機等專業課程，提供勞工增進職能技術，有助面對未來更多元的就業市場。

屏縣府勞動暨青年發展處長林德輝指出，農業大學開辦後為農區引進更多人才回流，為屏東農業開啟嶄新一頁；勞動處見狀也嘗試盤點縣內產業現況及缺工情形，以符合在地發展人力需求為出發點，辦理勞動大學。

林德輝說，屏東屬於農工一體發展的縣市，過去農民單純從事生產，近年來更加入國際貿易、電子商務等專業領域，在大規模的外銷需求下，堆高機、起重機及機電整合等技能就顯得重要，另外包括果蔬及當季作物加工，另有無人機操作，「這些課程坊間罕見且價格偏高，乾脆由官方來辦」。

屏科大校長戴昌賢則強調，現代年輕人必須具備跨領域競爭力，也就是原本技能加上數位知識，他舉例說，過去養殖業只要好好養魚，但在缺工情況下，還要懂得場區配線、數據分析，偌大魚塭只需極少人力就能精準控管。

首屆勞動大學共開設32門課，總計超過1100小時的學習時數，其中產業應用課程比例高達54％，另一方面輔以生活應用及休閒娛樂課程，不僅能提供縣內各產業人才需求，也讓勞動者可於職涯長期發展或藉由課程發掘自我潛能。

勞動大學開辦遇到新冠肺炎疫情，林德輝認為，危機也是轉機，透過疫情期間蓄積能量，只要是年滿15歲設籍或工作於屏東縣內的勞動者皆可報名，「相信現在就是充實自己最好時機。」

(中時 )