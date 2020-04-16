苗栗縣動防所閒置辦公廳舍將移撥給苗栗警方使用。（巫靜婷攝）

苗栗縣長徐耀昌16日在議長鍾東錦、縣警局長翁群能、縣議員鄭碧玉陪同下，現勘動保所閒置建築。（巫靜婷攝）

諾康生醫16日捐贈價值150萬元的白沙屯媽祖聯名款防護納離水。（翻攝照片／巫靜婷苗栗傳真）

諾康生醫16日捐贈價值150萬元的白沙屯媽祖聯名款防護納離水。（翻攝照片／巫靜婷苗栗傳真）

防疫期間警察不僅要維護治安，還要負責監管居家隔離、檢疫者，偵查疫情假訊息、物資囤積等，這令原本繁雜的勤務變得更沉重，苗栗縣長徐耀昌16日赴苗栗警分局慰勞，頒贈2萬元防疫工作獎勵金，並加碼同意移撥緊鄰分局的動防所舊辦公廳舍供警方使用，提升警察士氣。

苗栗縣動物保護防疫所搬家後，原在苗栗市金龍街轉角的2層樓700多坪的建物，已閒置2年多沒人使用，縣警局長翁群能向縣府提議活化，以解辦公廳舍不足的窘境，經縣府調查動防所及其他局處均無使用規畫，縣長徐耀昌體恤警方工作需求，16日同意移撥給偵查隊、鑑識單位，待完成環境整修後遷入使用。

防疫期間，警方執行防疫工作不遺餘力，苗栗警分局長賴銘助指出，自1月22日苗栗縣成立防疫指揮中心，苗栗分局協助監管居家隔離共19人、檢疫450人，電子圍籬異常通報共有670件，查處擅離住所者裁罰3件、協助民政處協尋1件。苗栗縣警局也指出，疫情期間，縣內員警快速偵破8件假消息、查獲2件囤積物資，藉以安定民心。

鑒於第一線員警處理案件常面臨高感染風險，卻沒有足夠的防疫資源保護自己，縣府及警局除了配發口罩、乳膠手套、額溫槍、酒精、護目鏡、防護罩等裝備，16日諾康生醫也捐贈苗栗縣警局，價值150萬元的白沙屯媽祖聯名款防護納離水，讓員警加強手部清潔，也能提供給洽公民眾使用。

(中時 )