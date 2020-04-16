華碩今(16)日宣布旗下居家辦公/遠距學習筆電再添生力軍！推出兩款全新筆電，包含： ASUS VivoBook S14/S15及全新進化的翻轉筆電ASUS ZenBook Flip 14。新一代ASUS VivoBook S14/S15延續上一代獨特風格，大膽換上吸睛的全新外觀，可展現個人風格，並推出14吋與15.6吋螢幕。全新14吋翻轉筆電ZenBook Flip 14採NanoEdge極窄邊框設計，搭載360°翻轉觸控螢幕及ASUS Pen觸控筆，讓使用者可恣意揮灑創作，在家上班也能提升工作效率。

ASUS VivoBook S14、S15推出嶄新的四款獨特色彩—幻彩白、搖滾黑、魔力紅、主旋綠。(華碩提供／黃慧雯台北傳真)

ASUS VivoBook S14/S15以質感金屬機殼，搭配鑽石切割邊緣，嶄新的四款獨特色彩—幻彩白、搖滾黑、魔力紅、主旋綠，加上螢光跳色Enter鍵設計、隨機附贈VivoBook潮流塗鴉貼紙，使用者可盡情展現真實自我，打造獨一無二個人專屬風格。

搭載14吋螢幕的VivoBook S14與15.6吋螢幕的VivoBook S15螢幕佔比分別為85%及86%，Full HD超窄邊框螢幕具備178° 廣視角及優異色彩顯示能力。最高搭載第10代Intel Core i7處理器、8GB記憶體及NVIDIA MX250獨立顯示卡；配備512 GB PCIe SSD固態硬碟，無論是創作、瀏覽網頁、文書處理或單純作為日常筆電休閒使用，皆能提供所需效能。特別是其內建Intel Wi-Fi 6 (802.11ax)提供超快網路速度，使大型檔案傳輸速度更快，線上遊戲反應更靈敏，遠距會議視訊通話更順暢。

VivoBook S14/S15亦支援快速充電，可在短短49分鐘內，將電量極低的電池充電至60%；全尺寸背光鍵盤則可提供舒適的打字體驗，全新的NumberPad虛擬數字觸控板使處理數字時更加輕鬆，只要輕觸觸控板圖示，觸控板即會變為LED發光數字鍵盤。ASUS VivoBook S14/S15建議售價NT$32,900起。

新一代ASUS ZenBook Flip 14翻轉觸控筆電不斷進化求變，具備多項符合消費者需求的貼心設計。(華碩提供／黃慧雯台北傳真)

新一代ASUS ZenBook Flip 14翻轉觸控筆電的NanoEdge極窄邊框設計，使14吋FHD螢幕擁有90%螢幕佔比，可呈現廣闊且無干擾的視覺效果。全新進化的加大版虛擬數字鍵盤，可自行調整亮度。ZenBook Flip 14採用可360°自由翻轉且堅固耐用的ErgoLift轉軸，任何角度都能穩固地支撐螢幕，當開啟角度超過135° 時，此創新轉軸還能將鍵盤抬起並傾斜，調整至最佳打字位置。

ZenBook Flip 14最高搭載第10代Intel Core i7處理器、8 GB記憶體及大容量512 GB PCIe SSD固態硬碟；其搭載NVIDIA GeForce MX250獨立顯示卡可提升筆記型電腦的工作或遊戲效能，相較於整合式繪圖晶片，其效能最高快3.5倍，使用者可輕鬆進行相片及影片編輯應用，並享受更流暢的遊戲體驗。ASUS ZenBook Flip 14，建議售價NT$38,900起。

(中時電子報)