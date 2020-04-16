中華職棒每進行一場比賽都獲得全球關注，在全球沒有其他職業棒球賽事之下，國際曝光度幾乎是史無前例之高，其他國家都因新冠肺炎疫情影響停賽，中職開打也吸引各國節目商注意，中職會長吳志揚透露，目前有澳洲、日本、美國等地電視台前來洽談轉播權。

吳志揚提到，目前中職各隊都有自己的轉播權，且在球季前就已談好，有些單位能授權到各國播送，例如樂天桃猿的比賽就能在日本播，不過日本就無法看到全部隊伍的比賽，海外轉播還需要統整，「目前有澳洲、日本、美國來談，還有要談世界性轉播的，就是授權給他們之後能到各國播送，不過轉播權利在各隊手上，還要全部隊伍同意。」

中職聯盟表示會協助整合各隊資訊後，與國外廠商洽談，同時吳志揚認為中職受到國際關注是相當好的契機，「可以趁機爭取更多目光，外國網友也會看我們裁判判得如何？球員打得專業？經由外面的人看，給我們更多建議，這也是進步動力。」

吳志揚強調，即使外國球迷沒有大頻道可收看中職，官方的線上轉播平台CPBL TV全球都能購買、收看，是最快速、方便的管道。

(中時 )