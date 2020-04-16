瑞德西韋（remdesivir）被視為新冠肺炎病毒（COVID-19）救命藥，但因在大陸找不到符合資格的患者，已於15日宣布兩場臨床試驗喊卡，消息傳出後，拖累瑞德西韋製藥公司美國吉利德（Gilead）周三股價暴跌4%。對此，有分析師感嘆，瑞德西韋成為中美角力的犧牲品。

澎湃新聞報導，據臨床實驗網站ClinicalTrials.gov於15日更新的資料顯示，瑞德西韋在大陸的新冠肺炎成人重症試驗狀態為「終止」，理由是大陸新冠肺炎疫情目前控制良好，無法找到符合條件的患者加入實驗。

吉利德16日也發表聲明，該公司已被告知，由於參與臨床實驗人數低，由大陸研究機構領頭的瑞德西韋，針對新冠肺炎重症患者和輕中症患者的兩項臨床研究已提前終止。

臨床試驗消息喊卡後，吉利德股價15日重挫4.01%，收在74.63美元，從1月下旬股價觸底反彈，至今已逼近20%。

吉利德上周公布資料顯示，COVID-19重症病患在以瑞德西韋治療之後，有68％患者的病情都獲得改善。但此結果是基於患者的觀察，沒有控制對照組試驗。

長期觀察瑞德西韋研發的摩爾投顧分析師郭哲榮，看到大陸臨床試驗終止直喊「誇張」，大陸瑞德西韋兩項試驗負責人曹彬醫生之前提到重症試驗病患人數已收集233例，可達中期分析，沒料到吉利德今公告暫停兩項臨床試驗，他感嘆「瑞德西韋成了中美角力的犧牲品」。

(中時電子報)